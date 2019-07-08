"Рубин" объявил о полноценном трансфере Сутормина в "Зенит"

Как ранее сообщал "СЭ", полузащитник Алексей Сутормин перешел в "Зенит".

"Рубин" на своем официальном сайте подтвердил переход 25-летнего россиянина. 29 июня клуб из Казани приобрел футболиста у "Оренбурга".

– Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Алексей Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня. Впоследствии "Зенит" сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока. Желаем Алексею успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении.

⚡️ Алексей Сутормин переходит в «Зенит» ⚡️



25-летний полузащитник продолжит карьеру в «Зените» – это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами.



Подробнее 👉🏻 https://t.co/CQ9GPYUup0… pic.twitter.com/roWOMdCbm7 — «Рубин» Казань (@fcrk) 8 июля 2019 г.

В сезоне-2018/19 Сутормин провел за оренбуржцев 31 матч, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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