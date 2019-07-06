"Рубин" подписал пятилетний контракт с Кварацхелией

"Рубин" объявил о подписании контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией. Соглашение с 18-летним грузинским футболистом рассчитано на пять лет.

Экс-хавбек "Рустави" во второй половине прошлого сезона играл на правах аренды за "Локомотив". На его счету 7 матчей в чемпионате России и 1 гол.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия провел первую тренировку в "Рубине".