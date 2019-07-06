"Рубин" подписал пятилетний контракт с Кварацхелией

"Рубин" объявил о подписании контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией. Соглашение с 18-летним грузинским футболистом рассчитано на пять лет.
Экс-хавбек "Рустави" во второй половине прошлого сезона играл на правах аренды за "Локомотив". На его счету 7 матчей в чемпионате России и 1 гол.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия провел первую тренировку в "Рубине".
💥 ОФИЦИАЛЬНО 💥— «Рубин» Казань (@fcrk) 6 июля 2019 г.
Хвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с «Рубином»! 🙌🏻
Добро пожаловать! ❤️💚
Подробнее 👉🏻 https://t.co/5Il2Xv5KsP pic.twitter.com/dLeakQxD0A
Дополнительная информация
https://rubin-kazan.ru/posts/hvicha-kvaratsheliya-stal-igrokom-rubina
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