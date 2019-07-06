17:01 | Футбол — РПЛ

"Рубин" подписал пятилетний контракт с Кварацхелией

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"Рубин" объявил о подписании контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией. Соглашение с 18-летним грузинским футболистом рассчитано на пять лет.

Экс-хавбек "Рустави" во второй половине прошлого сезона играл на правах аренды за "Локомотив". На его счету 7 матчей в чемпионате России и 1 гол. 

Ранее сообщалось, что Кварацхелия провел первую тренировку в "Рубине".

 

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/hvicha-kvaratsheliya-stal-igrokom-rubina

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