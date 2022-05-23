«Рубин» планирует продолжить играть на «Ак Барс Арене»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб планирует продолжить играть на «Ак Барс Арене».

«Играть в ФНЛ мы планируем на «Ак Барс Арене». Играть нужно здесь. Это вопрос переговоров и стоимости», — сказал Сайманов.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

«Ак Барс Арена» была открыта 14 июня 2013 года и является домашним стадионом казанской команды. Вместимость — 45 379 зрителей.