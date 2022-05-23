Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:37

«Рубин» планирует продолжить играть на «Ак Барс Арене»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб планирует продолжить играть на «Ак Барс Арене».

«Играть в ФНЛ мы планируем на «Ак Барс Арене». Играть нужно здесь. Это вопрос переговоров и стоимости», — сказал Сайманов.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

«Ак Барс Арена» была открыта 14 июня 2013 года и является домашним стадионом казанской команды. Вместимость — 45 379 зрителей.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«От обвинений во фригидности до беременности в 35 лет». Как Мария Шарапова искала свою любовь
Русские швейцарцы покоряют ЧМ-2022 по хоккею: они прибили сборную Канады, а один из них идет в топе среди лучших бомбардиров турнира
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ринат Билялетдинов: «Думаю, «Рубин» оставят в РПЛ и будет 20 команд»
Кайо, Рамирес и Кордоба могут вернуться в «Краснодар»
Бригады Москалева и Безбородова будут работать на первых стыках за право сыграть в следующем сезоне РПЛ
«Сочи» объявил об уходе Ивелина Попова
Губерниев предложил Федуну продать «Спартак»
Гендиректор «Рубина» Сайманов рассказал, что легионеры неожиданно покинули команду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Рубина» Сайманов рассказал, что легионеры неожиданно покинули команду

Решение о закрытии «Спартака-2» принимали Федун и Каттани
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости