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Сегодня, 11:29

Гендиректор «Рубина» Сайманов рассказал, что легионеры неожиданно покинули команду

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации с легионерами, которые ранее покинули команду.

«Мы говорили с легионерами, просили доиграть сезон. И они на встрече заявили, что не хотят уезжать. А потом собрались и уехали. Мы давали гарантии, что будет выплачено все, все деньги и мы найдем возможность вывести деньги», — сказал Сайманов.

Ранее «Рубин» датчанин Андерс Дрейер, черногорец Сеад Хакшабанович, хорваты Филип Уремович и Сильвие Бегич и грузин Хвича Кварацхелия.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.

ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
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24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
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24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
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25.07 19:00
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25.07 20:00
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26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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