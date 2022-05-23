Гендиректор «Рубина» Сайманов рассказал, что легионеры неожиданно покинули команду

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации с легионерами, которые ранее покинули команду.

«Мы говорили с легионерами, просили доиграть сезон. И они на встрече заявили, что не хотят уезжать. А потом собрались и уехали. Мы давали гарантии, что будет выплачено все, все деньги и мы найдем возможность вывести деньги», — сказал Сайманов.

Ранее «Рубин» датчанин Андерс Дрейер, черногорец Сеад Хакшабанович, хорваты Филип Уремович и Сильвие Бегич и грузин Хвича Кварацхелия.