"Рубин" обыграл белорусский "Шахтер" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Рубин" выиграл у белорусского "Шахтера" - 2:1.

Победу российскому клубу принесли голы Дмитрия Полоза (с пенальти) и Ибрагима Цаллагова. У "Шахтера" отличился албанец Элис Бакай.

Товарищеский матч

"Рубин" (Казань, Россия) - "Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) - 2:1 (1:1)

Голы: Бакай, 32 (0:1). Полоз, 35 - с пенальти (1:1). Цаллагов, 53 (2:1).

"Рубин": И.А.Коновалов, Устинов (Цаллагов, 46), Останин (Микушин, 46), Уремович (Калинин, 46), Абдуллин (Камболов, 46), Сорокин (Степанов, 46. Агапов, 68), Башкиров (Давиташвили, 46), Акбашев (Джафаров, 46), Байрамян (Могилевец, 46), Пантелеев (Подберезкин, 46. И.Коновалов, 68), Полоз (Шекари, 46).

Удаление: Рыбак, 39.

13 февраля.

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