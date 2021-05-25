Глава администрации Тамбовской области назвал «Тамбов» уверенным участником премьер-лиги
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил, что «Тамбов» за небольшой срок прошел путь от середнячка второй лиги до участника Российской Премьер-Лиги.
«Профессиональный футбольный клуб «Тамбов» за короткий срок прошел путь от середнячка 2 лиги до уверенного участника Российской Премьер-Лиги. Здесь есть победы, есть промахи, имеются и проблемы, которые в настоящее время решаются, в том числе, с участием региональной власти!» — отметил губернатор.
Также Никитин сообщил, что в скором времени будет создана новая команда из воспитанников академии.
«В ближайшее время будут приложены все усилия по формированию конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии футбола и добросовестного руководства», — передает слова губернатора ТАСС 21 мая.
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова сообщила, что клуб, испытывающий в последнее время финансовые проблемы, фактически прекратил свое существование, юридически он будет ликвидирован после окончания процедуры банкротства.
Дополнительная информация:
https://tamlife.ru/informaciya/sport/2021052114123288537.html/aleksandr-nikitin-rasskazal-o-planah-sohraneniya-professionalnogo-futbola-na-tambovshhine/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю