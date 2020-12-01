«Рубин» будет тренироваться в Сочи из-за морозов в Казани

«Рубин» будет готовиться к оставшимся матчам осенней части Тинькофф-чемпионата России в Сочи, сообщает официальный сайт клуба. Такое решение было принято в связи с морозной погодой в Казани.

Команда уже вылетела в Сочи.

До зимы «Рубину» осталось провести три матча: на выезде с «Локомотивом» (5 декабря), «Тамбовом» (13 декабря) и «Ахматом» (17 декабря).

?"Рубин" до зимнего перерыва будет тренироваться в Сочи



? «Рубин» отправляется в Сочи, где будет готовиться к трем заключительным в этом году матчам Тинькофф РПЛ с «Локомотивом», «Тамбовом» и «Ахматом».



Сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой. pic.twitter.com/rRPBRpMA1D — «Рубин» Казань (@fcrk) December 1, 2020

После 16 туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице с 24 очками.