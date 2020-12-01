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«Рубин» будет тренироваться в Сочи из-за морозов в Казани

19:25
Тренерский штаб «Рубина». Фото ФК «Рубин»
Тренерский штаб «Рубина». Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» будет готовиться к оставшимся матчам осенней части Тинькофф-чемпионата России в Сочи, сообщает официальный сайт клуба. Такое решение было принято в связи с морозной погодой в Казани.

Команда уже вылетела в Сочи.

До зимы «Рубину» осталось провести три матча: на выезде с «Локомотивом» (5 декабря), «Тамбовом» (13 декабря) и «Ахматом» (17 декабря).

После 16 туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице с 24 очками.

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