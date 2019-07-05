"Рубин" арендовал у "Динамо" Маркова

Нападающий Евгений Марков перешел из "Динамо" в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Казанцы взяли 24-летнего форварда в аренду на один год. За "Рубин" Марков будет играть под номером 20.

Марков - воспитанник "Зенита", играл за его вторую и молодежную команды. Впоследствии он защищал цвета "Енисея", "Тосно", а в "Динамо" перешел в прошлом году и провел в сезоне-2018/19 24 матча и забил 4 мяча.