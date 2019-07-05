16:41 | Футбол — РПЛ

"Рубин" арендовал у "Динамо" Маркова

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Нападающий Евгений Марков перешел из "Динамо" в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Казанцы взяли 24-летнего форварда в аренду на один год. За "Рубин" Марков будет играть под номером 20.

Марков - воспитанник "Зенита", играл за его вторую и молодежную команды. Впоследствии он защищал цвета "Енисея", "Тосно", а в "Динамо" перешел в прошлом году и провел в сезоне-2018/19 24 матча и забил 4 мяча.

 

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/evgeniy-markov-pereshel-v-rubin-na-pravah-arendy

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