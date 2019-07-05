"Рубин" арендовал у "Динамо" Маркова

Нападающий Евгений Марков перешел из "Динамо" в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба. Казанцы взяли 24-летнего форварда в аренду на один год. За "Рубин" Марков будет играть под номером 20.
Марков - воспитанник "Зенита", играл за его вторую и молодежную команды. Впоследствии он защищал цвета "Енисея", "Тосно", а в "Динамо" перешел в прошлом году и провел в сезоне-2018/19 24 матча и забил 4 мяча.
Нападающий Евгений Марков перешёл в «Рубин» на правах аренды! 🙌🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) 5 июля 2019 г.
Добро пожаловать! ❤️💚
Подробнее 👉🏻 https://t.co/oWY6XYK4SQ pic.twitter.com/TRaBxbo2U0
Дополнительная информация
https://rubin-kazan.ru/posts/evgeniy-markov-pereshel-v-rubin-na-pravah-arendy
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