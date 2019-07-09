РПЛ представила новый трофей и медали

Российская премьер-лига в рамках ребрендинга, начатого в 2018 году, представила новую линейку наград. Был презентован новый трофей, который будет вручаться вручаться чемпиону РПЛ, и медали.
Напомним, что действующим чемпионом России является "Зенит".
Новый сезон. Новая история. Новый Кубок чемпионов РПЛ.– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 9 июля 2019 г.
Представляем новый трофей Российской Премьер-лиги: https://t.co/456vdmyF9X#РПЛ #НовыйСезон #НовыйКубок pic.twitter.com/TbetyRi1Z0
Чемпионат России: новости и обзоры, расписание матчей, таблица переходов, главные трансферы РПЛ
Дополнительная информация
Загрузка...