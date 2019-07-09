19:27 | Футбол — РПЛ

РПЛ представила новый трофей и медали

Новый кубок победителя РПЛ. Фото РФС Новые медали за победу в РПЛ. Фото РФС
Новый кубок победителя РПЛ. Фото РФС
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Российская премьер-лига в рамках ребрендинга, начатого в 2018 году, представила новую линейку наград. Был презентован новый трофей, который будет вручаться вручаться чемпиону РПЛ, и медали.

Напомним, что действующим чемпионом России является "Зенит".

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Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23708.html

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