РПЛ подтвердила, что закрыла стадион "Арсенала"

Как ранее сообщал "СЭ", матч 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и ЦСКА не состоится в Туле. РПЛ подтвердила, что закрыла стадион "канониров" для проведения игр.

"Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу 21 февраля 2019 года после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается. При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены.

О месте проведения матча 18-го тура ПФК "Арсенал" - ПФК ЦСКА будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении РПЛ.