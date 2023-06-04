РПЛ назвала символическую сборную сезона-2022/23

На первой ежегодной премии РПЛ была объявлена символическая сборная сезона-2022/23. В нее вошли представители ЦСКА (3), «Зенита» (3), «Спартака» (3), «Ростова» (1) и «Краснодара (1).

Символическая сборная сезона: Игорь Акинфеев — Мойзес (оба — ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Дуглас Сантос — Вендел (оба — «Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар») — Малком («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак»).