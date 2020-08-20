«Ротор» арендовал полузащитника «Ростова» Саплинова
13:09
«Ростов» отдал в аренду полузащитника Александра Саплинова. Игрок проведет нынешний сезон в составе «Ротора», сообщает сайт ростовского клуба.
Саплинов является воспитанником белгородского футбола. Карьеру начал в «Энергомаше», также выступал за «Салют», «Сокол» и «Балтику». С 2019 года защищает цвета футбольного клуба «Ростов». В составе ростовчан хавбек выходил на поле в 23 матчах, в которых забил 2 гола.
Футболист подписал арендное соглашение с сине-голубыми до конца сезона.
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