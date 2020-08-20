«Ротор» арендовал полузащитника «Ростова» Саплинова

«Ростов» отдал в аренду полузащитника Александра Саплинова. Игрок проведет нынешний сезон в составе «Ротора», сообщает сайт ростовского клуба.

Александр Саплинов в аренде в «Роторе»https://t.co/HVYoK6DUMK

Футболист подписал арендное соглашение с сине-голубыми до конца сезона.#ЗаРотор pic.twitter.com/jDwmUefnuA — CК «Ротор» (@RotorOfficial) August 20, 2020

Саплинов является воспитанником белгородского футбола. Карьеру начал в «Энергомаше», также выступал за «Салют», «Сокол» и «Балтику». С 2019 года защищает цвета футбольного клуба «Ростов». В составе ростовчан хавбек выходил на поле в 23 матчах, в которых забил 2 гола.

Футболист подписал арендное соглашение с сине-голубыми до конца сезона.