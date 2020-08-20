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«Ротор» арендовал полузащитника «Ростова» Саплинова

13:09
Александр Саплинов. Фото ФК «Ростов».
Александр Саплинов. Фото ФК «Ростов».
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«Ростов» отдал в аренду полузащитника Александра Саплинова. Игрок проведет нынешний сезон в составе «Ротора», сообщает сайт ростовского клуба.

Саплинов является воспитанником белгородского футбола. Карьеру начал в «Энергомаше», также выступал за «Салют», «Сокол» и «Балтику». С 2019 года защищает цвета футбольного клуба «Ростов». В составе ростовчан хавбек выходил на поле в 23 матчах, в которых забил 2 гола.

Футболист подписал арендное соглашение с сине-голубыми до конца сезона.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13743

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