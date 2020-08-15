«Ростов» — «Зенит»: все голы матча
22:01
В матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» победил «Ростов» — 2:0.
Счет в середине первого тайма открыл Сердар Азмун. Форвард не реализовал пенальти, но первым успел на добивание.
? Сергей Песьяков отразил пенальти, Сердар Азмун был точен на добивании.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2020
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В концовке встречи Деян Ловрен забил дебютный гол за сине-бело-голубых, установив окончательный счет.
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