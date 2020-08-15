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«Ростов» — «Зенит»: все голы матча

22:01
Сердар Азмун празднует гол. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун празднует гол. Фото ФК «Зенит»
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В матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» победил «Ростов» — 2:0.

Счет в середине первого тайма открыл Сердар Азмун. Форвард не реализовал пенальти, но первым успел на добивание.

В концовке встречи Деян Ловрен забил дебютный гол за сине-бело-голубых, установив окончательный счет.

Ростов — Зенит

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