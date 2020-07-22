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«Ростов» — «Зенит»: все голы матча

20:59
Матч «Ростов» — «Зенит». Фото ФК «Ростов»
Матч «Ростов» — «Зенит». Фото ФК «Ростов»
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В рамках заключительного 30-го тура Тинькофф-чемпионата России «Ростов» уступил «Зениту» — 1:2.

Счет в первом тайме открыл Бактиер Зайнутдинов.

Во втором тайме «Зенит» за три минуты вышел вперед. Сперва забил Эмилиано Ригони.

А Сердар Азмун забил победный гол. Для иранца этот мяч стал 17-м в сезоне, он разделил титул лучшего бомбардира с одноклубником Артемом Дзюбой.

Ростов — Зенит

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