«Ростов» — «Зенит»: все голы матча
В рамках заключительного 30-го тура Тинькофф-чемпионата России «Ростов» уступил «Зениту» — 1:2.
Счет в первом тайме открыл Бактиер Зайнутдинов.
? Бактиёр Зайнутдинов открыл счет в матче #РостовЗенит и забил свой 4-й гол в текущем сезоне чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 22, 2020
? #РостовЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Во втором тайме «Зенит» за три минуты вышел вперед. Сперва забил Эмилиано Ригони.
? Эмилиано Ригони сравнял счет в матче #РостовЗенит— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 22, 2020
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А Сердар Азмун забил победный гол. Для иранца этот мяч стал 17-м в сезоне, он разделил титул лучшего бомбардира с одноклубником Артемом Дзюбой.
? Гол Сердара Азмуна выводит «Зенит» вперед.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 22, 2020
? #РостовЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/X5iSsn2H2M