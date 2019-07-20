"Ростов" – "Спартак": Еременко и Попов в старте хозяев

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч второго тура чемпионата России со "Спартаком". Встреча начнется в 21.30 (мск).

Полузащитник и капитан желто-синих Александр Гацкан, который ранее сообщил, что покинет команду после матча с красно-белыми, начнет матч в запасе. Бывшие футболисты "Спартака" Ивелин Попов и Роман Еременко выйдут в старте "Ростова".

Стартовый состав "Ростова": Песьяков – Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов – Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Ионов – Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Фролкин, Вилюш, Глебов, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Зуев, Логашов, Саплинов, Долгов, Гацкан.

🔥🔥🔥



Наш состав на битву со «Спартаком» pic.twitter.com/OvoNJRdRQk — Football Club Rostov (@rostovfc) 20 июля 2019 г.

​Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр