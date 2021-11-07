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«Ростов» разгромил «Рубин» и поднялся на десятое место

18:24
«Ростов» - «Рубин» - 5:1. Фото ФК «Ростов»
«Ростов» - «Рубин» - 5:1. Фото ФК «Ростов»
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«Ростов» выиграл у «Рубина» (5:1) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

Голы в составе победителей забивали Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Понтус Альмквист, Али Соу и Данил Глебов. У гостей отличился Солтмурад Бакаев.

«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на десятое место. У «Рубина» 19 очков и восьмая позиция.

В следующем туре «Ростов» примет «Уфу», а «Рубин» на выезде сыграет с «Сочи».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 5:1 (1:1)

Голы: Бакаев, 35 (0:1). Байрамян, 42 (1:1). Полоз, 50 (2:1). Альмквист, 55 (3:1). Соу, 65 (4:1). Глебов, 82 (5:1).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Альмквист (Фольмер, 78), Гигович (Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Костюков (Онугха, 67), Бакаев (Мусаев, 77), Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович.

Предупреждения: Бакаев, 20. Поярков, 43. Уремович, 56. Кварацхелия, 56. Баштуш, 57.

Судьи: Шадыханов. Березнов, Чельцов (все — Москва).

ВАР: Кукуян (Сочи). Сафьян (Москва).

7 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Локомотив 1
1-й тайм

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Евгений Петров все материалы автора

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