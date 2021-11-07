«Ростов» разгромил «Рубин» и поднялся на десятое место
«Ростов» выиграл у «Рубина» (5:1) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.
Голы в составе победителей забивали Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Понтус Альмквист, Али Соу и Данил Глебов. У гостей отличился Солтмурад Бакаев.
«Ростов» набрал 16 очков и поднялся на десятое место. У «Рубина» 19 очков и восьмая позиция.
В следующем туре «Ростов» примет «Уфу», а «Рубин» на выезде сыграет с «Сочи».
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 5:1 (1:1)
Голы: Бакаев, 35 (0:1). Байрамян, 42 (1:1). Полоз, 50 (2:1). Альмквист, 55 (3:1). Соу, 65 (4:1). Глебов, 82 (5:1).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Альмквист (Фольмер, 78), Гигович (Сухомлинов, 21), Полоз, Соу (Комличенко, 71).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Костюков (Онугха, 67), Бакаев (Мусаев, 77), Дрейер, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович.
Предупреждения: Бакаев, 20. Поярков, 43. Уремович, 56. Кварацхелия, 56. Баштуш, 57.
Судьи: Шадыханов. Березнов, Чельцов (все — Москва).
ВАР: Кукуян (Сочи). Сафьян (Москва).
7 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
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