Игорь Шалимов: «Мы могли как забить, так и пропустить»

Главные тренеры «Урала» Игорь Шалимов дал комментарий после завершения матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:0).

— Нет смысла говорить о том, что игра была тяжелой. Это все понимают. Нам игру, конечно, облегчило удаление. Не знаю, что там произошло. Момент не видел. Впрочем, стало легче играть. У нас появилось больше возможностей атаковать. Мы должны были контролировать мяч, играя в большинстве, менять направления атаки, искать обострения через центр поля и фланги. Наша команда это умеет делать, но мы не так много моментов сегодня создали. Нельзя было забывать и о том, что «Зенит» — это команда, которая обладает высококлассными футболистами. Напряжение они нам создавали даже вдесятером. Мы могли как забить, так и пропустить. В общем, довольны результатом, хоть и снова не забили, однако, и не пропустили. Надо работать над забиванием мячей, иметь терпение и тренировать эти вещи. Нас когда-то в этом плане должно прорвать.

Хочу отдельное спасибо сказать болельщикам. Сегодня было холодно, но, те болельщики, которые смогли попасть на игру, нас поддерживали. Мы чувствуем всю поддержку. Спасибо еще раз всем. Будем оставаться все вместе на позитиве и стараться выбираться из ситуации, в которой сейчас находимся, — приводит слова тренера сайт «Урала».

— Игорь Михайлович, команда мало забивает, потому что создает не много моментов или плохо их реализует?

— В «Ахмате» у нас было три момента. С ЦСКА этих трех эпизодов не было. И, когда моменты появляются, порой, мы их не реализуем и создаем с трудом. Над этим, как уже отметил, надо работать. Мы пропускаем мало, но не акцентируем на этом внимание на тренировках. На теоретических занятиях не говорим о том, что нужно обороняться и отбиваться. Тренируем больше атаку, чем оборону. Согласен, что мы мало создаем, надо этого делать больше. А когда есть моменты, то не забиваем. У нас были моменты, когда могли забить из пределов штрафной. Надо двигаться дальше. Здесь, если не будешь тренироваться, ничего не сделаешь.

— Почти весь второй тайм «Урал» играл в большинстве. Ничьей сегодня довольны?

— Да, сегодняшним результатом мы довольны. В «Зените» качественные футболисты. Есть те же Малком, Азмун — это люди, которые могут обыграть двух-трех игроков на скорости и точно пробить. У них сильные удары. Нам надо было как атаковать, так и не забывать про оборону. У нас где-то случался брак: ошибались при выходе из обороны в атаку, принимали не всегда правильные решения в конкретных ситуациях. С «Химками», например, когда анализировали игру, у нас было 10-12 атак, из которых можно было выжать максимум — забить гол. Пока у нас это не получается.