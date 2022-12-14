«Ростов» продлил контракт с Артемом Нтумбой
«Ростов» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Нтумбой.
Новый контракт с 19-летним россиянином рассчитан до конца 2024 года.
Нтумба выступает за «Ростов» с ноября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 7 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 60 минут.
Источник: https://t.me/fcrostov_official/11374
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|8
|5
|4
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|29
|
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|8
|5
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|
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|25
|
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|17
|7
|4
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|25
|
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|
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|4
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|10
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Краснодар
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
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|1
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|
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