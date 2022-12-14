«Ростов» продлил контракт с Артемом Нтумбой

«Ростов» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Нтумбой.

Новый контракт с 19-летним россиянином рассчитан до конца 2024 года.

Нтумба выступает за «Ростов» с ноября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 7 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 60 минут.