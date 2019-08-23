«Ростов» пригласил Карасева послушать тяжелый рок на матче с «Рубином»

«Ростов» пригласил арбитра ФИФА Сергея Карасева посетить матч 7-го тура чемпионата России против «Рубина», во время которого будет играть тяжелый рок. Дончане готовы также оплатить ему перелет в Екатеринбург на игру «Урал» — «Сочи», которую рефери должен судить.

«Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб «Ростов» первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берете уроки игры на гитаре. Приглашаем Вас на «Ростов-Арену» 25 августа.

Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того, мы готовы обеспечить Вас билетами в Екатеринбург, где Вам предстоит судить игру «Урала» с «Сочи», — говорится в сообщении «Ростова».