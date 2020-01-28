«Ростов» прибыл в Катар на второй сбор
16:01
«Ростов» прибыл на второй учебно-тренировочный сбор в Катар, сообщает официальный Twitter клуба.
В Катаре ростовчане примут участие в Кубке «Матч Премьер», который пройдет с 1 по 9 февраля. Также в нем примут участие «Локомотив», «Партизан» и «Спартак».
«Ростов» прибыл на сбор в Катар ??— Football Club Rostov (@rostovfc) January 28, 2020
Ранним утром 28 января самолет с нашей командой вылетел в Катар, где «Ростов» проведет второй зимний сбор и примет участие в #КубокПариматчПремьер.
Сразу после прибытия желто-синие отправились в гостиницу. @matchpremier #СборыРостова pic.twitter.com/cnEU0H5aiP
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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