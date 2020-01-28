«Ростов» прибыл в Катар на второй сбор

«Ростов» прибыл на второй учебно-тренировочный сбор в Катар, сообщает официальный Twitter клуба.

В Катаре ростовчане примут участие в Кубке «Матч Премьер», который пройдет с 1 по 9 февраля. Также в нем примут участие «Локомотив», «Партизан» и «Спартак».