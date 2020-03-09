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«Ростов» поздравил Мамаева с дебютом эффектным артом

18:45

«Ростов» в Twitter поздравил полузащитника Павла Мамаева с дебютом за новый клуб. Хавбек вышел на замену в игре 21-го тура Тинькофф-премьер лиги против ЦСКА и через пять минут забил победный мяч (3:2).

«Первая игра, победный гол и роскошное празднование. С дебютом, Паша. Ждем новых подвигов на поле», — говорится в сообщении.

Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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