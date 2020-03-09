«Ростов» поздравил Мамаева с дебютом эффектным артом

«Ростов» в Twitter поздравил полузащитника Павла Мамаева с дебютом за новый клуб. Хавбек вышел на замену в игре 21-го тура Тинькофф-премьер лиги против ЦСКА и через пять минут забил победный мяч (3:2).

«Первая игра, победный гол и роскошное празднование. С дебютом, Паша. Ждем новых подвигов на поле», — говорится в сообщении.