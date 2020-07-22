«Ростов» отверг обвинения в стимулировании «Тамбова»

«Ростов» в официальной группе «Вконтакте» отверг обвинения в финансовом стимулировании «Тамбова» на игру 30-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА. Для тамбовской команды игра не имеет принципиального значения, а армейцы должны отстоять четвертую строчку. В случае их поражения и победы «Ростова» над немотивированным «Зенитом» дончане обойдут ЦСКА в таблице.

«Уважаемые болельщики! В СМИ появилась недостоверная информация о том, что наш клуб мог простимулировать ФК «Тамбов» премиальными в матче против ПФК ЦСКА. Эта информация не соответствует действительности.



«Ростов добивается побед только на футбольном поле. Стимулирование соперника — это незаконно, мы не занимаемся подобными вещами», — приводит «Ростов» заявление официального представителя клуба.

Четвертое место даст прямую путевку в Лигу Европы, если «Зенит» выиграет в финале Кубка страны у «Химок».