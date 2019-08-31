«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве
12:21
«Ростов» в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.
Отметим, что гости уступали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет. Победный гол забил Владимир Абрамов.
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8-й тур
«Локомотив «(Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:3 (2:0)
Голы: Иваньков, 11 (1:0). Петухов, 43 — с пенальти (2:0). Гогричиани, 49 (2:1). Колотиевский, 66 (2:2). Абрамов, 76 (2:3).
Судья: Прокопов (Волгоград).
31 августа. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/