«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве

«Ростов» в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.

Отметим, что гости уступали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет. Победный гол забил Владимир Абрамов.

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8-й тур

«Локомотив «(Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:3 (2:0)

Голы: Иваньков, 11 (1:0). Петухов, 43 — с пенальти (2:0). Гогричиани, 49 (2:1). Колотиевский, 66 (2:2). Абрамов, 76 (2:3).

Судья: Прокопов (Волгоград).

31 августа. Москва. Стадион «Сапсан Арена».