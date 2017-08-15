"Ростов" обязали выплатить 8,5 миллиона рублей долга по аренде

Арбитражный суд Ростовской области по иску регионального министерства имущественных и земельных отношений взыскал с "Ростова" 8,5 миллиона рублей задолженности по аренде земельного участка, информирует rapsinews.ru.
Согласно материалам дела, в 2012 году стороны заключили договор аренды участка в Ростове-на-Дону. По условиям соглашения, футбольный клуб использовал землю в спортивных целях.
В результате ненадлежащего исполнения "Ростовом" обязательств по уплате арендных платежей за клубом образовалась задолженность в размере 6,7 миллиона рублей за период с декабря 2015 года по март 2017 года.
Представитель "Ростова", согласно материалам дела, в судебное заседание не явился. Арбитраж посчитал требования обоснованными, взыскав с ответчика сумму основного долга, а также пени и проценты.
В производстве суда имеется аналогичное заявление регионального министерства имущественных и земельных отношений о взыскании с "Ростова" 1,2 миллиона рублей.
Владимир 3107
Ох-ох-ох, аж целых 8,5 миллионов рублей министерство имущественных и земельных отношений предъявило иск к самому себе. Ф/к "Ростов" является имуществом принадлежащим администрации Ростовской области. Кто писал эту статейку пустой, безграмотный, некомпетентный человек. Иск это внутреннее дело администрации Ростовской области, они уж как-то сами разберутся между собой!
20:28
RSI
Вы считаете что 8,5 лямов деревянных это критично для Ростова?))))))))
20:26
zema1905
У половины команд РФПЛ и ФНЛ есть финансовые проблемы ,но пищут только о ФК Ростов.
19:25
Инквизитор 2013-9
Охренеть! Начинается!((( Голубев, А-У!!!! Ты убийца футбола в Ростовской области! К...Л!(((
19:19
199
Как только у Ростова начинают налаживаться дела - сразу в прессе начинают всплывать его долги.
19:16