"Ростов" объявил старт продаж абонементов

"Ростов" своем официальном сайте объявил о старте продаж абонементов на сезон-2019/20. Самый дешевый сезонный пропуск на игры дончан стоит 1500 рублей, самый дорогой – 126 тысяч.

Сезонные абонементы доступны для приобретения в 2 этапа. Обладатели пропусков прошлого сезона имеют приоритетную возможность выкупа своих мест на новый сезон на особых условиях, а также возможность приобретения дополнительных абонементов для своей семьи (родители, супруги, дети).

Кроме того, владельцы сезонных абонементов в приоритетном порядке могут изменить свое место на стадионе в новом сезоне. 1-й этап продлится с 13.06.2019 по 23.06.2019. Приобрести абонементы болельщики могут ​только в кассах "Ростов Арены" .

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Старт продаж абонементов на сезон 2019/2020!



Уважаемые болельщики, сезонные абонементы доступны для приобретения в 2 этапа.



Подробнее: https://t.co/R12G4VA4cn pic.twitter.com/PG4lpa6lzr – Football Club Rostov (@rostovfc) 13 июня 2019 г.

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