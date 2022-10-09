«Ростов» — «Краснодар»: Полоз сравнял счет с пенальти

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз отличился в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара».

Во втором тайме он сравнял счет с пенальти — 2:2.

Полоз реализовал уже пятый одиннадцатиметровый в нынешнем сезоне. Всего он забил уже 7 голов в текущем сезоне РПЛ.