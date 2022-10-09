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9 октября, 20:25

Медведев заявил, что «Факел» заслужил сыграть вничью с «Зенитом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Факел» заслуженно сыграл вничью с командой из Санкт-Петербурга в матче 12-го тура РПЛ.

Воронежцы встречались с петербуржцами на своем поле в субботу, 8 октября, матч закончился со счетом 1:1.

«Хочется отметить атмосферу на стадионе — болели все. Это вместе с отличной погодой создало футбольную атмосферу. Поле было особенным — оно, как мне показалось, лежит на песчаной подушке и поэтому было тяжелым, вязким. Хотя оно и одинаково для обеих команд, «Факел» к нему более привычен — неслучайно они проиграли всего один матч на своем поле.
Что касается игры, по владению мячом и по опасным моментам «Зенит» имел неоспоримое преимущество. Малком, не считая потрясающего гола с длиннющего паса Деяна Ловрена, мог забить еще дважды; также была перекладина. «Факел» только дважды огрызнулся на угловых, которые являются их оружием. Соперник своим отношением заслужил это очко», — приводит ТАСС слова Медведева.

Ничья с «Факелом» стала для «Зенита» третьей в сезоне-2022/23. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками в 12 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16000703
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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