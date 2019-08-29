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«Ростов» готов сыграть ответный матч с Сирией в Дамаске

19:18

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о проведении товарищеского матча со сборной Сирии. Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Изначально планировалось сыграть в Дамаске, но ФИФА не позволила это из соображений безопасности.

— Нам предложили в июле сыграть миротворческий матч со сборной Сирии в Дамаске, — цитирует RT Арутюнянца. — Мы согласились при поддержке Министерства обороны РФ провести эту игру, получили согласие РФС и УЕФА на проведение этого матча, запланировали выезд и оформили все документы.

Я убежден, что футбол должен всегда оставаться вне политики и без границ. Матч в Дамаске должен был стать хорошим миротворческим мероприятием. После того, что пережила эта страна, игра стала бы настоящим праздником для спортсменов и обычных граждан.

Однако футбольная ассоциация Сирии не смогла согласовать проведение матча с ФИФА — был получен отказ в связи с небезопасностью проведения игры на территории Сирии. Со своей стороны, мы были убеждены, что наши военные смогли бы обеспечить нам безопасность в Сирии.

После того как мы поняли, что матча на территории Сирии не будет, было решено пригласить наших сирийских друзей в гости в Ростов-на-Дону. Я убежден, что матч в Дамаске мы все равно сможем провести, как только ФИФА согласует нам дату.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/663208-rostov-siriya-match

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