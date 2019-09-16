«Ростов» — «Ахмат»: Глушаков выйдет на поле с первых минут
19:15
В матче 9-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Ахматом». Стали известны стартовые составы команд
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Байрамян, Норманн, Ионов, Еременко, Попов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджиадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Швец, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл, Митришев.
Запасные: Городов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Понсе Нуньес.
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