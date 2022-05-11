Российский форвард «Ахмата» хочет играть за сборную Казахстана

Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев может стать гражданином Казахстана и играть за сборную страны, информирует Meta-ratings.kz.

По данным источника, 23-летний форвард уже связывался с главным тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым и рассказал о возможной смене гражданства.

Отец игрока родился в Казахстане, в прошлом сезоне Умаев за несколько месяцев забил семь голов в трех турнирах в составе «Шахтера».

На данный момент Идрис Умаев выступает в составе «Ахмата» и провел за грозненцев 10 матчей.