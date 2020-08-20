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Российские арбитры получили высокоточные фитнес-часы

12:48
Российские судьи получили новые гаджеты. Фото РФС.
Российские судьи получили новые гаджеты. Фото РФС.
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РФС предоставил арбитрам Тинькофф РПЛ и их ассистентам высокоточные мониторы, которые позволяют отслеживать тренировки, физическую активность, контролировать физическое состояние, сообщает сайт РФС.

Арбитры Олимп-ФНЛ, женской суперлиги и других соревнований и их ассистенты для учета активности получат нагрудные датчики.

Также у судей появился фитнес-инструктор, который помогает поддерживать физическую форму на протяжении сезона.

— Хорошая физическая готовность жизненно необходима арбитрам для работы на матчах. Она позволяет судьям занимать лучшую позицию на поле и принимать правильные решения, — приводит слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи сайт организации. — Мы пригласили фитнес-инструктора для работы с нашими судьями и предоставили арбитрам самые современные средства учета физической активности, которые увеличат эффективность работы. РФС и дальше продолжит прикладывать максимум усилий для повышения качества судейства в России и реализации судейской реформы.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212097

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