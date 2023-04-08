Роман Шишкин: «Спартаку» уже пора думать о следующем сезоне»
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от игры красно-белых против «Динамо» (3:3) в матче 22-го тура РПЛ.
«На первый взгляд, наверное, показалось, что игра зрелищная, эмоциональная, много голов забито, — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина. — Но какой-то оттенок от этого дерби остался «гнусненьким», я бы так сказал. Да, «Спартак» в начале забрал инициативу, и мяч контролировал, создавал моменты, что, в общем, обычно и делает. Забил два, пропустил два глупых мяча, которые не должен был пропускать. Во втором тайме красно-белые были ближе к победе, но просто какой-то был день непонятных голов».
Также ветеран оценил игру «Спартака» в обороне.
«Пропущенных мячей опять много, как и во всех последних матчах. И не важно, кто в соперниках — «Факел», «Оренбург» или «Динамо». И это стало ключевых моментом в борьбе за чемпионство. Если ты плохо играешь в обороне, много пропускаешь, то невозможно даже в тройку войти. Надеюсь, тренер все же сделает правильные выводы, поработает над этим, возможно, будут какие-то приобретения. Но, честно говоря, смотреть больно... Из ничего просто залетают такие мячи, как от «Динамо». Хотя болельщикам, наверное, игра понравилась — с таким изобилием голов. В той ситуации, в которой были перед игрой и «Спартак», и «Динамо», ничья, наверное, закономерный исход встречи. Повторюсь, что красно-белые были ближе к победе, но с такой игрой в обороне ее не заслужили. Полагаю, команде пора думать уже о следующем сезоне, проанализировав ошибки текущего», — заявил Шишкин.
«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4