Роман Широков: «Зачем мне верить в Берга, если он сам в себя не верит?»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков в интервью «СЭ» оценил пару новичков команды. Он скептически оценил возможности шведского нападающего «быков» Маркуса Берга.

— Если говорить конкретно про приобретения, Берг и Фернандеш себя не оправдывают?

— Что касается Берга, «Краснодар» любит засыпать цифрами, статистикой. Пусть еще пришлют — мы почитаем, посмеемся, как он прекрасно встроен в команду, как он приносит ей пользу и так далее. Ману — прекрасный футболист. Но практически полгода простоя дают о себе знать. За зиму ему реально привести себя в порядок и показать себя тем Фернандешем, которого все помнят по «Локомотиву».

— А в Берга вы, значит, не верите даже весной?

— Мне кажется, Берг сам в себя не верит. Зачем мне в него верить? (Виталий Айрапетов)

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