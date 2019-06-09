Роман Шаронов: "Бердыев поменял мое отношение к футболу"

Новый исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал свое назначение и рассказал о встрече с руководством клуба. Экс-капитан казанцев принял первую команду после отставки Курбана Бердыева.

- Для меня Казань и "Рубин" - большая часть моей жизни. Я рад, что продолжаю работать здесь после завершения карьеры, - сказал Шаронов в интервью пресс-службе клуба. - Для меня этот клуб очень важен, я хочу приносить ему пользу.

Когда я был игроком, даже не задумывался о том, чтобы стать тренером. Это две совершенно разные профессии. С руководством мы больше говорили о комплектовании команды, об игроках, кого я вижу в составе.

Мне нравится комбинационный футбол, но отталкиваться надо от качеств игроков. Основная схема - 4-3-3, но в футболе главное не схема, все зависит от игроков, от того, как они выстроены.

Курбан Бекиевич сыграл колоссальную роль в моей жизни. Он сделал из меня игрока и поменял мое отношение к футболу.

Не сказать, что я был сдержанным игроком. Больше я растрачивал эмоции на судей. Игроков я сейчас учу контролю эмоций. Они не могут повлиять на судью и должны сосредоточиться на игре.