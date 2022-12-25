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Сегодня, 14:05

Орещук: «У самарцев Сычевому будет тяжело проявить себя на том уровне, который он показывал в «Оренбурге»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о переходе нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Глупо это все. Сычевой показал что-то за четыре месяца и можно было до конца сезона играть в «Оренбурге», где ему дали шанс. Для «Крыльев» — это топ-покупка. Они потеряли Глушенкова, быстро сгруппировались и купили Владимира, но надо ли это Сычевому? Для меня это неправильно.

Я понимаю, если бы он перешел в «Зенит», «Динамо» или ЦСКА. В такие команды по пять раз не зовут. Если бы Сычевой в «Оренбурге» забил 20 мячей, то летом он бы точно перешел в одну из вышеперечисленных топ-команд. Нападающие везде нужны. Большой вопрос, будет ли Сычевой забивать столько же за «Крылья Советов»? В этой команде манера игры другая. Посмотрим, что получится. Парень талантливый. Может, я ошибаюсь, но у самарцев Сычевому будет тяжело проявить себя на том уровне, который он показывал в «Оренбурге», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-sy-chevoj-dlya-kry-l-ev-sovetov-e-to-top-pokupka-no-vladimiru-budet-tyazhelo-sebya-tam-proyavit/
Владимир Сычевой
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 - : -
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