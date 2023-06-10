Березовский: «Рад, что уже не играю и не должен сталкиваться с ударами Сперцяна»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский в комментарии для «СЭ» оценил умение бить по воротам полузащитника «Краснодара» и своей национальной команды Эдуарда Сперцяна.

— В сборной от Сперцяна уже ждут лидерства?

— Возраст вполне подходящий, он должен уже вести за собой. Игроков этой позиции очень прилично дубасят по ногам, и нужно иметь голову, чтобы успеть уйти от столкновения и не отвечать грубостью на грубость. Один раз Эдик играл из-за сломанного мизинца в бутсе на размер больше. Арсен Захарян ему тогда на ногу наступил.

— Как оцениваете удар Сперцяна как вратарь?

— Отличный! Я так рад, что уже не играю и с ним не сталкиваюсь, ха-ха! Сила, точность, траектория. У игроков с маленьким размером ноги мяч вращается и летит непредсказуемо.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

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