Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о тренировках с основой 15-летнего вратаря Владислава Торопа. По его словам, он морально и психологически готов к работе с основным составом.

— Появление в основной обойме 15-летнего Владислава Торопа — это желание Гончаренко сделать своего Акинфеева, что в свое время удалось Газзаеву?

— Да, без согласования с главным тренером ни один человек в первой команде не появится. Конечно, свою роль в этом вопросе сыграл и Овчинников, потому что мы прислушивались к его авторитетному мнению, касающемуся вратарей.

Он хорошо знает возможности игроков молодежной команды, старших возрастов академии. Так что Овчинников рекомендовал, Виктор Михайлович прислушался. Попробовали на тренировках и убедились, что парнишка очень талантливый. В свои годы морально и психологически готов работать с первой командой. Пока именно работать, а не выходить на поле в важных матчах. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь