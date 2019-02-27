Роман Бабаев: "Летом ЦСКА не скажет Дзагоеву: "Спасибо за все, до свидания"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал "СЭ" - о ситуации с продлением контракта полузащитника Алана Дзагоева. 28-летний футболист в феврале получил травму крестообразных связок и выбыл минимум на полгода. Его соглашение с армейцами рассчитано до лета.

- ЦСКА арендовал у "Уфы" Игоря Дивеева. Правда, что вы выиграли борьбу за центрального защитника у "Зенита" и "Монако"?

- Я, что называется, свечку не держал. Но со слов руководства "Уфы" - да, действительно интерес этих клубов к Игорю был. У нас сложились хорошие партнерские отношения с "Уфой". Мы видим, как прогрессирует Ваня Обляков. Мы договорились с Шамилем Газизовым. Мы ему благодарны, так как очевидно, что в данном случае с Дивеевым выбор был сделан в пользу футбола, а не в пользу денег.

- У Алана Дзагоева - травма крестообразных связок. Летом у него закончится контракт… Правда. что предложите ему новое однолетнее соглашение?:

- Безусловно, мы не собираемся, что называется, оставлять Алана на улице и воспользоваться тем, что можно не продлить контракт. Конечно, все очень расстроены и в первую очередь сам футболист. Желаем ему сил и терпения. Он парень крепкий. Представляет тот регион, где люди привыкли к сложностям, трудностям. Очень надеюсь, что ему хватит характера. Мы же со своей стороны окажем ему всяческую поддержку. По поводу формата контракта? Это все-таки наше внутреннее дело. Мы все обсудим. Но очевидно, что летом вопрос не будет стоять так: "Спасибо за все, до свидания!" Так с Аланом никто разговаривать не собирается. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева - в ближайшее время на сайте "СЭ"