Роман Бабаев: "ЦСКА рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды Траоре"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что зимой нападающий Ласина Траоре, скорее всего, покинет команду.

– На днях Олег Яровинский сообщил "СЭ", что Витинью возвращается в ЦСКА. Означает ли это, что зимой команду покинет Ласина Траоре? - вопрос Бабаеву.

- Нельзя исключать этот вариант. Думаю, ни Ласина, ни клубу нет смысла затягивать этот процесс. Потому что очевидно, что не все получилось. Его пребывание в ЦСКА пошло во вред как Траоре, так и клубу. Поэтому рассматриваем вариант с досрочным прекращением аренды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Бабаева – в ближайшее время в "СЭ"