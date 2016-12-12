15:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "ЦСКА рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды Траоре"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что зимой нападающий Ласина Траоре, скорее всего, покинет команду.

– На днях Олег Яровинский сообщил "СЭ", что Витинью возвращается в ЦСКА. Означает ли это, что зимой команду покинет Ласина Траоре? - вопрос Бабаеву.

- Нельзя исключать этот вариант. Думаю, ни Ласина, ни клубу нет смысла затягивать этот процесс. Потому что очевидно, что не все получилось. Его пребывание в ЦСКА пошло во вред как Траоре, так и клубу. Поэтому рассматриваем вариант с досрочным прекращением аренды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Бабаева – в ближайшее время в "СЭ"

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бармалей3000

Во вред это вряд-ли, все-таки он лучший нап в ЦСКА - Чалов, Страндберг совсем низкого уровня, Ионов не нап!!!

18:13

1 JAMAL

Витинью на трансфер!

18:12

Brennet

Признание болезни – первый шаг к её излечению. Ласине спасибо и до свидания.

16:39

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