Роман Бабаев: "ЦСКА рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды Траоре"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал понять, что зимой нападающий Ласина Траоре, скорее всего, покинет команду.
– На днях Олег Яровинский сообщил "СЭ", что Витинью возвращается в ЦСКА. Означает ли это, что зимой команду покинет Ласина Траоре? - вопрос Бабаеву.
- Нельзя исключать этот вариант. Думаю, ни Ласина, ни клубу нет смысла затягивать этот процесс. Потому что очевидно, что не все получилось. Его пребывание в ЦСКА пошло во вред как Траоре, так и клубу. Поэтому рассматриваем вариант с досрочным прекращением аренды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Бабаева – в ближайшее время в "СЭ"
Бармалей3000
Во вред это вряд-ли, все-таки он лучший нап в ЦСКА - Чалов, Страндберг совсем низкого уровня, Ионов не нап!!!
18:13
1 JAMAL
Витинью на трансфер!
18:12
Brennet
Признание болезни – первый шаг к её излечению. Ласине спасибо и до свидания.
16:39