Роман Асхабадзе: "Вместо кого Еременко будет играть в "Локомотиве"?"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" отметил, что "Локомотиву" не нужно много новичков. Также он уверен, что красно-зеленым не стоит подписывать Романа Еременко.

– Перейдем к "Локомотиву". Кто нужен железнодорожникам?

– Если "Локо" сохранит состав, который есть на данный момент, за исключением одного-двух игроков, то глобально железнодорожникам никто не нужен.

– "Локо" расстался с Денисовым и, похоже, не продлит контракт с Фернандешем.

– Денисов в последнее время не играл за "Локомотив". И нельзя говорить сейчас, что это серьезная потеря.

– В последнее время часто говорят о том, что Роман Еременко может перейти в команду Юрия Семина. Логичен ли такой интерес со стороны "Локомотива"?

– Семин же как-то сказал про Еременко: "Такой игрок, наверное, интересует любой клуб РПЛ". Я с ним соглашусь. Мы все прекрасно знаем этого футболиста и про его сильные качества, как он проявил себя в "Ростове" во второй части чемпионата. Правда, у меня возникает встречный вопрос.

– Какой?

– Вместо кого Еременко будет играть в "Локомотиве"? Там есть Миранчуки, на этом месте может действовать Крыховяк, Баринов. Есть свои воспитанники, позиция укомплектована. Мне кажется, это достаточно сложная ситуация. Не думаю, что "Локо" собирается избавляться от вышеперечисленных исполнителей. Значит, Роману в его возрасте, попав туда, будет очень тяжело стать основным игроком. (Виталий Айрапетов)

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