Депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «СЭ» высказалась о мнении менеджера сборной России Евгения Савина, что форвард Артем Дзюба мог бы стать политиком в будущем.

«Ни один парламент мира, кроме нашего, не может похвалиться таким количеством спортсменов, которые пришли в политику. У нас есть люди, которые работают серьезно и ответственно, а есть те, кого не замечаешь. А что значит спортсмены в политике? Я закончила заниматься спортом в 1980 году, у нас в Госдуме все спортсмены имеют высшее образование. Только Шипулин закончил и сразу к нам пришел.

Почему, если Дзюба придет в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора! Ребят, вы недавно голосовали за поправки в Конституции. Мнение людей будет выясняться только при голосовании, а все остальное — гадание на кофейной гуще", — сказала Роднина.

(Владислав Флегонтов)