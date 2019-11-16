Робертас Пошкус: «Бронзовую медаль храню дома. В моем личном музее много вещей, связанных с Самарой»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Робертас Пошкус согласился принять участие в праздновании 15-летия завоевания клубом бронзовых медалей чемпионата России. Самарцы взяли единственную в истории медаль чемпионата в сезоне-2004, Пошкус в том сезоне забил 9 голов в 18 играх, пропустив концовку сезона из-за автомобильной аварии. Празднование годовщины бронзы состоится в Самаре 8 декабря.

— Был очень рад поступившему от клуба предложению. Думаю, что всем будет приятно еще раз вспомнить те времена, встретиться с игроками и болельщиками, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Пошкуса. — Скажу вам честно, такой дружной команды в «Крыльях», как была тогда, редко где можно встретить. Это были лучшие времена для меня и для клуба тоже. Бронзовую медаль храню у себя дома, в моем личном музее много вещей, связанных с Самарой. Всегда очень приятно возвращаться сюда, ощущения приятные и теплые. Город заметно изменился, стал очень красивым.

Очень жду встречу и приглашаю болельщиков на мероприятие. Хочу сказать, что в том успехе огромная заслуга болельщиков «Крыльев». Дома мы практически не проигрывали, потому что трибуны постоянно гнали нас вперед! «Крылья» любил весь город и команда платила той же монетой.