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РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков

01:21
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Российский футбольный союз (РФС) запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков, информирует пресс-служба организации. В среду, 18 сентября, в Доме футбола состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором были приняты решения:

— Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Вагиза Галиулина в отношении «Тамбова» о взыскании задолженности по премиям в полном объеме;

— Обязать клуб выплатить ему долг и проценты за задержку выплаты единовременных премий.

— Применить к клубу запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед Галиулиным, установленных настоящим решением.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210574

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