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РФС запретил Колдунову и Коркину заниматься футболом в течение шести месяцев

21:15

Комитета по этике РФС на заседании вынес решение в адрес полузащитника Никиты Колдунова и экс-игрока сочинцев Павла Коркина.

«В связи с допущенными футболистом Колдуновым Никитой Олеговичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Колдунову Никите Олеговичу санкции в виде замечания и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно», — сообщается на официальном сайте РФС.

Такое же наказание получил защитник Павел Коркин, последним клубом которого был «Сочи».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212712

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