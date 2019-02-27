РФС разрешил "Енисею" зарегистрировать Сарра вне заявочного периода

Комитет РФС по статусу игроков разрешил "Енисею" внести в заявку сенегальского полузащитника Бабакара Сарра вне заявочного периода, сообщает пресс-служба организации.

– Удовлетворить заявление АНО "ФК "Енисей" г. Красноярск о регистрации футболиста-профессионала Бабакара Сарра (15.02.1991 г.р.) вне регистрационного периода, - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте РФС. - Разрешить АНО "ФК "Енисей" г. Красноярск осуществить регистрацию футболиста-профессионала Бабакара Сарра (15.02.1991 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данногофутболиста-профессионала.

28-летний Сарр перешел в недавно закрывшееся трансферное окно в "Енисей" из норвежского "Мольде".

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