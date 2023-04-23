Мирзов о своей форме: «В Самаре вышел на 30 минут и чуть не умер»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о своей форме.

«Почему мало играю? Я болел неделю, перед «Крыльями» тренировался один-два дня. В Самаре вышел на 30 минут и чуть не умер. Набираю форму и вхожу в тонус. Думаю, все впереди», — приводит слова Мирзова Sport24.

В текущем сезоне Мирзов сыграл 20 матчей за «Химки» в РПЛ, где забил три мяча и отдал две голевые передачи.