Решение по УДО Кокориных и Мамаева вступает в силу 17 сентября
11:05
Братьев Кирилла и Александра Кокориных и Павла Мамаева должны выпустить 17 сентября, потому что в этот день вступает в силу решение по их условно-досрочному освобождению. Об этом сообщила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.
Сегодня стало известно, что ходатайства об УДО братьев Кокориных удовлетворены. Также сообщалось, что Александр должен быть освобожден по УДО сразу.
— Кокориных и Мамаева должны выпустить 17 сентября, потому что в этот день вступает в силу решение по УДО, которое сегодня было принято. На обжалование есть 10 дней, — цитирует «РИА Новости» Стукалову.
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