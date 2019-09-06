Решение по УДО Кокориных и Мамаева вступает в силу 17 сентября

Братьев Кирилла и Александра Кокориных и Павла Мамаева должны выпустить 17 сентября, потому что в этот день вступает в силу решение по их условно-досрочному освобождению. Об этом сообщила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

Сегодня стало известно, что ходатайства об УДО братьев Кокориных удовлетворены. Также сообщалось, что Александр должен быть освобожден по УДО сразу.

— Кокориных и Мамаева должны выпустить 17 сентября, потому что в этот день вступает в силу решение по УДО, которое сегодня было принято. На обжалование есть 10 дней, — цитирует «РИА Новости» Стукалову.