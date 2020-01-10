Решение о судьбе Ригони будет принимать «Сампдория»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что «Сампдория» будет самостоятельно принимать решение о дальнейшей аренде полузащитника Эмилиано Ригони.

Ригони в сентябре перешел в «Сампдорию» на правах аренды. Аргентинец провел за «Сампдорию» 9 матчей в чемпионате Италии и одну игру в Кубке Италии.

- По арендному соглашению у обоих клубов есть определенные права и обязанности. Сейчас мяч на стороне итальянцев. Они будут принимать решение по Ригони, — цитирует «РИА Новости» Медведева.