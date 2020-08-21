Record: «Спартак» интересуется нападающим из чемпионата Португалии, на которого претендовал ЦСКА

Нападающим «Фамаликана» Тони Мартинесом интересуется «Спартак», сообщает Record.

По информации источника, на 23-летнего испанца также претендуют «Валенсия» и «Порту». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в форварде заинтересован другой московский клуб — ЦСКА.

В сезоне-2019/20 Мартинес провел за «Фамаликан» 39 матчей, на его счету 10 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.