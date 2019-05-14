Раванелли успешно прооперирован и пропустит полгода

Полузащитник "Ахмата" Раванелли успешно прооперирован в понедельник в одной из клиник Рима, информирует пресс-служба клуба. Напомним, что бразилец получит травму в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1).

У футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки. Там же, в Италии, игрок в течение месяца будет проходить курс реабилитации. Сроки восстановления – шесть месяцев.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за "Ахмат" 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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